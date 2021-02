Bill Gates bei „Maischberger“ : „Das Entscheidende ist die Akzeptanz des Impfstoffs“

Bill Gates beim Talk mit Sandra Maischberger am 17.02.2021. Foto: ARD

Düsseldorf Am Ende der Talkshow stand am Mittwoch ein Exklusivinterview mit Bill Gates. Wir haben beobachtet, was der Microsoft-Milliardär über die Bekämpfung von Pandemien zu sagen hat.

Ganz am Ende der Talkshow „Maischberger – die Woche“ klärt Moderatorin Sandra Maischberger auf: Ihr Interview mit dem amerikanischen Software-Unternehmer und Stiftungsgründer Bill Gates war nicht live gesendet, sondern einige Tage zuvor aufgezeichnet worden. In dieser gekürzten Fassung steigt Maischberger weich ein und bittet Gates, sich selbst zu beschreiben. „Meine Karriere im Software-Unternehmen hat mir die Mittel verschafft, jetzt eine Karriere im Stiftungswesen zu starten“, sagt er.

Ein wichtiger Fokus der Bill & Melinda Gates Foundation ist seit Jahren die Gesundheitsversorgung. Bereits in einem Vortrag im Jahr 2015 hatte Gates vor den Gefahren einer Pandemie gewarnt und gefordert, sich darauf gut vorzubereiten. „Wenn die richtigen Schritte eingeleitet worden wären, hätten wir weniger als zehn Prozent der Todesfälle und des wirtschaftlichen Schadens, den wir jetzt erleben“, sagt Gates nun, ohne auf Details einzugehen.

Das Thema Impfungen geht Maischberger in verschiedenen Facetten an. „Wir müssen es schaffen, dass die Impfstoffproduktion im Milliarden-Dosen-Bereich funktioniert“, sagt Gates. Es müsse genug Impfstoff für den ganzen Planeten hergestellt werden. Für Gates ist das Thema nicht neu; seine Stiftung setzt sich unter anderem für die Ausrottung des Polio-Virus und die Entwicklung eines HIV-Impfstoffs ein.

Für die Corona-Politik der USA hat der Microsoft-Mitbegründer erwartungsgemäß vor allem Kritik übrig. „Das eine, vielleicht das Einzige, was die USA gut gemacht haben, war die gigantische Finanzierung der Forschung und Herstellung von Impfstoffen“, sagt Gates. Er verweist darauf, dass diese Strategie schon vor längerer Zeit eingeschlagen worden sei, auch wenn der ehemalige US-Präsident Trump sie für sich reklamiert habe. Die Diagnostik, die Kommunikation über den Nutzen von Masken und alles andere hätten die USA jedoch schlecht gehandhabt.

Bei Fragen nach seiner Meinung zur deutschen Corona-Politik hält sich Gates bedeckt. Zur Idee einer Impfpflicht sagt er etwa, jedes Land müsse für sich den besten Weg finden. Probleme mit Lieferungen und Logistik erkennt Gates zwar an. „Aber das Entscheidende für den Erfolg des Impfprogramms und das Ende der Pandemie ist die Akzeptanz des Impfstoffs.“ Seiner Ansicht nach hängt jene davon ab, dass diejenigen sich für Impfungen aussprechen, denen die Menschen vertrauen. Häufig werde vor allem das aufgeregt verbreitet, was nicht auf Fakten beruhe, so Gates. „Aber letzten Endes haben Impfstoffe mehr Leben gerettet als jedes andere medizinische Werkzeug.“ Gates selbst hat seine Covid-19-Impfung schon hinter sich – anders als in Deutschland gehören in den USA schon Menschen ab 65 Jahren zu den Impfberechtigten.

Verschwörungstheorien über seine Person verstehe er ebensowenig wie den Vorwurf, hinter seinem Engagement für die Impfstoffentwicklung stecke ein Profitgedanke. Gates‘ Stiftung hat beispielsweise Ressourcen für die deutschen Firmen Biontech und Curevac bereitgestellt. „Wenn uns irgendetwas davon Geld einbringen sollte, dann kaufen wir davon mehr Impfstoffe“, sagt Gates und beharrt darauf, dass seine Arbeit in diesem Bereich „komplett ehrenamtlich“ sei. Sein Ziel sei es, Infektionskrankheiten auszurotten.

Auf Impfungen kommt Gates sogar noch einmal zurück, nachdem das Interview abrupt zu seinem Buch über den Klimawandel wechselt. „Leider kann Klimawandel nicht so schnell und einfach bekämpft werden wie durch die Herstellung eines Impfstoffs“, sagt Gates.

Er betonte, dass er im Kampf gegen den Klimawandel auf Atomkraft setze, bei der keine Treibhausgase entstehen. „Ich habe ein Unternehmen, das wir nur aus Gründen des Klimaschutzes auf die Beine gestellt haben und das eine Konstruktion für supersichere Kernkrafttechnologie entwickelt hat“, sagte der Software-Pionier.

An Deutschland, das aus der Atomkraft aussteigt, appellierte er: „Ich bitte nur darum, dass man einen offenen Geist bewahrt und offen bleibt gegenüber Konstruktionen, die ganz andere Sicherheitsstandards bieten als alles, was wir bisher kannten. Oder man sollte wenigstens bereits sein, sich das anzuschauen.“