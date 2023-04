TV-Nachlese zu „Maischberger“ „Halten Sie mich nicht für zurechnungsfähig oder was meinen Sie damit?“

Die beiden Parteichefs Lars Klingbeil (SPD) und Friedrich Merz (CDU) diskutierten am Dienstagabend eine halbe Stunde lang im Spitzenduell bei „Maischberger“. Dabei ging es um die Abschaltung der Atomkraftwerke in Deutschland, die Heizungspläne der Regierung und die Energiewende. Später in der Sendung erklärte die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer den Konflikt zwischen China und Taiwan. Im Panel kommentierten die Journalisten Michael Bröcker und Sabine Rennefanz sowie TV-Moderator Jörg Pilawa.