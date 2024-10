Strack-Zimmermann und Oskar Lafontaine geraten aneinander „Das ist das Aller-allerletzte“

Empört gab sich Strack-Zimmermann über die vom BSW mitorganisierte Demonstration in Berlin am 3. Oktober, bei dem vorrangig gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine mobilisiert werden soll. „Das ist das Aller-allerletzte“, sagte sie und schaute immer wieder Lafontaine geringschätzig an. Es sei eine Illusion, man müsse nur Friedensverhandlungen fordern und der Krieg sei dann zu Ende: „Die Ukraine wurde vor fast tausend Tagen angegriffen, ohne wenn und ohne aber“, sagte die Düsseldorferin. „Und es stinkt mir so was von gewaltig, dass Leute auf die Straße gehen und die Ukraine als Täter stilisieren. Das werden wir da sehen. Ich glaube, dass Ihre Frau die Bühne schon bereitet hat.“ Damit spielte sie darauf ab, dass Sahra Wagenknecht die Rede des ukranischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juni im Bundestag boykottiert hatte und ihn als Kriegstreiber bezeichnet hatte.