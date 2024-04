Neues aus dem Talk-Theater Wenn „Maischberger“ Gysi und Strack-Zimmermann zum Duell einlädt

Dann geht es um tatsächlich Beunruhigendes: Kriege. Gysis Forderung nach einem Stopp der Waffenlieferungen an Israel kann Strack-Zimmermann nichts abgewinnen. Verteidigen mag sie jene offenbar aber auch nicht. Stattdessen betont die Düsseldorfer FDP-Politikerin, die meisten Lieferungen an Israel seien „erstens keine letalen Waffen, also keine Waffen, mit denen man unmittelbar in den Einsatz kommt“, sondern „Ersatzteile“. Zweitens seien zwei Drittel weit vor dem 7. Oktober 2023 geliefert worden, als ein unfassbar brutaler Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel den Gaza-Krieg auslöste. Dann erklärt Strack-Zimmermann, was mit „enger Partnerschaft mit Israel“ gemeint ist: „Im Übrigen kauft Deutschland von Israel Arrow 3- Waffensysteme“.