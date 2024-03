“Maischberger“ am Mittwoch Mit diesen Argumenten streiten Kühnert und Spahn über Sozialpolitik

An diesem Punkt greift Maischberger in die Debatte ein. Sie erinnert daran, dass auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sich auf diese marginale Gruppe konzentrierte, als er eine Verschärfung beim Bürgergeld ankündigte. Kühnert versucht, dies mit dem Druck zum Sparen zu begründen. Zudem gebe es bei Heil einen Unterschied zum Konzept der Union: „Er respektiert die Rechtssprechung dazu.“ Das Grundgesetz lasse eine solche Streichung von Sozialgeldern nicht zu. Daraus zieht Kühnert den Schluss: „Wegen einer Gruppe von einigen Tausend Totalverweigerern in den deutschen Jobcentern ist die politische Debatte bei ernst zu nehmenden Leuten jetzt an dem Punkt angekommen, dass wir anfangen, in den vordersten Artikeln unseres Grundgesetzes, in unserer Verfassung herumzudoktern.“