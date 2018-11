TV-Talk „Maybrit Illner“: Gauland stärkt Alice Weidel den Rücken

Düsseldorf Bei „Maybrit Illner“ ging es vor allem um die internen Probleme der AfD. Parteichef Alexander Gauland sprach sich gegen eine Rücktritt Alice Weidels in der Spendenaffäre aus und stritt ansonsten leidenschaftlich mit Katrin Göring-Eckardt von den Grünen.

Die Bundestagswahl liegt bereits mehr als ein Jahr zurück. Durch den angekündigten Abschied von Angela Merkel hat sich die Ausgangslage wieder vollkommen verändert. Maybrit Illner wollte von ihren Gästen wissen, wie es nun mit der Parteienlandschaft in Deutschland weitergeht. Wer gewinnen und wer verlieren wird.

Interessant wurde es am Ende mit dem Auftritt des Journalisten Georg Mascolo. Er leitet den Rechercheverbund von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung, der die ausländischen Parteispenden an den AfD-Kreisverband Bodensee aufdeckte. Insgesamt 280.000 Euro hatte die Partei aus der Schweiz und den Niederlanden erhalten. Mascolo könne sich schwer erklären, „wenn ein solcher Vorgang erst dann der Bundestagsverwaltung angezeigt wird, wenn wir ihre Partei konfrontieren“, sagt er in Richtung von Alexander Gauland.