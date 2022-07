ARD-Sendung : „Maischberger. Die Woche“ am 5. und 6. Juli gestrichen

Köln TV-Moderatorin Sandra Maischberger liefert in ihrer Talkshow jede Woche einen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Welche Themen standen in der vergangenen Woche im Fokus? Welche Ereignisse haben das Land beschäftigt? Und welche Stimmen haben die Debatten besonders geprägt? Darüber spricht Sandra Maischberger immer mittwochs mit Politiker, Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen. Jede Woche stehen neue Fragen und Gäste im Vordergrund. Die Sendung wird in der Regel um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Am Dienstag, den 5. Juli und am Mittwoch, 6. Juli fallen die Sendungen aufgrund einer Corona-Infektion von Sandra Maischberger aus. Die Moderatorin wurde positiv getestet, liegt mit milden Symptomen derzeit in häuslicher Isolierung. Damit verabschiedet sich „Maischberger. Die Woche“ schon früher als geplant in die Sommerpause. Ende August lädt Maischberger aufs Neue Gäste zu spannenden Themen ein.