ARD-Sendung : Diese Gäste sind heute bei „Maischberger. Die Woche“ dabei

Moderatorin Sandra Maischberger begrüßt in ihrer Sendung jede Woche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Foto: obs/ARD Das Erste

Köln TV-Moderatorin Sandra Maischberger liefert in ihrer Talkshow jede Woche einen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Welche Themen standen in der vergangenen Woche im Fokus? Welche Ereignisse haben das Land beschäftigt? Und welche Stimmen haben die Debatten besonders geprägt? Darüber spricht Sandra Maischberger immer mittwochs mit Politiker, Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen. Jede Woche stehen neue Fragen und Gäste im Vordergrund. Die Sendung wird in der Regel um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Am Mittwoch, den 29. Juni, soll es unter anderem um die Angst vor Zwangsdrosselungen der Energieversorgung im Herbst und Winter gehen. Außerdem wird beleuchtet, welche Grausamkeiten die Menschen in der ukrainischen Kleinstadt Butscha erleiden müssen. Die Redaktion hat dazu folgende Gäste eingeladen:

Das sind die Gäste am Donnerstag, 23. Juni

Markus Lanz im ZDF : Das sind die Gäste am Donnerstag, 23. Juni

Diese Gäste kommen am 23. Juni zu Maybrit Illner

Politik-Talkshow im ZDF : Diese Gäste kommen am 23. Juni zu Maybrit Illner

Die Themen der aktuellen Sendung sind primär der anhaltende Krieg in der Ukraine . Dot ist vor allem die ukrainische Kleinstadt Butscha Symbol der Graumsamkeit der russischen Invasoren. Zudem warnt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor Zwangsdrosselungen der Energieversorgung. Brauchen wir in Deutschland längere AKW-Laufzeiten?

Parallel zur Ausstrahlung am 29. Juni um 22.50 Uhr im Free-TV ist die aktuelle Ausgabe auch über den Livestream des Ersten im Internet zu sehen. In der ARD-Mediathek lässt sich die aktuelle Sendung zudem auch zeitversetzt anschauen. Darüber hinaus wird die Ausgabe an folgenden Terminen wiederholt: