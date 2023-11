ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 28. November 2023

Das Haushaltsdebakel wird zur Zerreißprobe für die Ampel: Wie groß ist der Vertrauensverlust der Bürger in die Politik? Welche Auswirkungen haben die Kriege in Nahost und der Ukraine auf unsere Gesellschaft? Braucht es einen Kurswechsel in der deutschen Migrationspolitik? Im Gespräch Bundespräsident a.D. Joachim Gauck.