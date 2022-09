ARD-Sendung : „Maischberger. Die Woche“ - Das sind die Gäste am 28. September

„Maischberger. Die Woche“ - Das sind die Gäste am 28. September

Moderatorin Sandra Maischberger begrüßt in ihrer Sendung jede Woche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Foto: obs/ARD Das Erste

Köln TV-Moderatorin Sandra Maischberger liefert in ihrer Talkshow jede Woche einen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Welche Themen standen in der vergangenen Woche im Fokus? Welche Ereignisse haben das Land beschäftigt? Und welche Stimmen haben die Debatten besonders geprägt? Darüber spricht Sandra Maischberger immer mittwochs mit Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen. Jede Woche stehen neue Fragen und Gäste im Vordergrund. Die Sendung wird in der Regel um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Am Mittwoch, 28. September 2022 sind die Themen unter anderem die Energieknappheit im Winter und die damit steigenden Energiekosten sowie die Inflation in Deutschland. Auch der anhaltende Ukraine-Krieg wird wieder Thema sein. Dazu hat Sandra Maischberger fachkundige Gäste geladen.

Die Gäste am 28.09.2022

Und darum geht es in der heutigen Sendung:

Im Zentrum der heutigen Sendung stehen primär die steigenden Energiekosten und die Inflation. Welche Entlastungen sind jetzt am dringendsten? Im Bezug auf den anhaltenden Ukraine-Krieg stellt sich zudem die Frage: Wie gefährlich ist Putins Strategie, nachdem er mit Scheinreferenden die besetzten ukrainischen Gebiete an Russland angliedern will und mit Nuklear-Waffen droht?