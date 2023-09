ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 27. September 2023

Am Mittwoch, 27. September 2023 geht es um den Wohnungsbau in Deutschland. Unter dem Blickwinkel akuter Wohnungsnot und immer weiter steigenden Preisen für Wohnraum, speziell in den Städten, stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wie können der Wohnungsmarkt und die Baubranche wieder in Schwung gebracht werden? Wem nützen die auf dem Wohnungsbaugipfel vereinbarten Maßnahmen?