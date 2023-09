ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 19. September 2023

Am Dienstag, 19. September 2023 geht es um die Flüchtlingskrise auf der italienischen Insel Lampedusa. Länder und Kommunen in Deutschland sind am Limit: Braucht es einen neuen Kurs in der Migrationspolitik? Und: Wie kommt Deutschland aus der Konjunkturkrise? Kann die Ampel-Regierung das Land wieder auf Erfolgskurs bringen?