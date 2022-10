ARD-Sendung : „Maischberger. Die Woche“ - Das sind die Gäste am 19. Oktober

Köln TV-Moderatorin Sandra Maischberger liefert in ihrer Talkshow jede Woche einen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Welche Themen standen in der vergangenen Woche im Fokus? Welche Ereignisse haben das Land beschäftigt? Und welche Stimmen haben die Debatten besonders geprägt? Darüber spricht Sandra Maischberger immer mittwochs mit Politikern, Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen. Jede Woche stehen neue Fragen und Gäste im Vordergrund. Die Sendung wird in der Regel um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die Gäste am 19.10.2022

Im Zentrum der heutigen Sendung steht primär die Debatte zwischen FDP und Grünen um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke in Deutschland. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit in der Koalition? Im Bezug auf den Widerstand gegen das Mullah-Regime im Iran stellt sich zudem die Frage: Können die Proteste der Regierung in Teheran gefährlich werden?