ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 18. Oktober 2023

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023 geht es um den Krieg im Nahen Osten. Bundeskanzler Scholz reist nach den Angriffen der Hamas nach Tel Aviv. Wie kann Deutschland Israel unterstützen? Lässt sich eine humanitäre Katastrophe in Gaza noch verhindern? Krieg, Migration und die Politik der Ampelregierung stehen in der heutigen Sendung im Mittelpunkt.