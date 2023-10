ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 17. Oktober 2023

Am Dienstag, 17. Oktober 2023 geht es um den Krieg im Nahen Osten. Die israelische Gegenoffensive in Gaza läuft. Hundertausende Palästinenser sind auf der Flucht. Was geschieht mit den israelischen Geiseln? Kann die Hamas militärisch besiegt werden? Wie lässt sich eine weitere Eskalation im Nahen Osten stoppen? Ein weiteres Thema ist die Rolle der USA im Ukrainekrieg, einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump und warum er seinen ehemaligen Konkurrenten Joe Biden unterstützt.