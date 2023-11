ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 14. November 2023

Am Dienstag, 14. November 2023 geht es um den Krieg in der Ukraine. Putin gibt sich siegessicher. Wie steht die russische Bevölkerung zum Krieg? Droht ein jahrelanger Stellungskampf? Ein weiteres Thema ist der drohende Flächenbrand im Nahen Osten und dem Machtkampf zwischen den Großmächten USA und China. Welche Rolle kann und soll Deutschland in diesen Krisenzeiten einnehmen? Ist die Bundeswehr ausreichend gerüstet?