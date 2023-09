ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 13. September 2023

Am Mittwoch, 13. September 2023 steht die schwächelnde Wirtschaft in Deutschland im Mittelpunkt. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Julia Klöckner von der CDU diskutieren, welche Maßnahmen nötig sind, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen, die Inflation abzufedern und den Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu stoppen. Und wie viel Verantwortung trägt die Ampel-Regierung an der Krise?