ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 11. Oktober 2023

Am Mittwoch, 11. Oktober 2023 geht es um die aktuelle weltpolitische Situation. Terror gegen Israel und Krieg in der Ukraine, Energiewende und Wirtschaftskrise – die Ampelregierung steht vor großen Herausforderungen. Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Weltpolitik einnehmen? Wie will die Koalition die Wirtschaft wieder ankurbeln? Waren die Landtagswahlen eine Quittung für die grüne Energie- und Klimapolitik?