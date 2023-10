ARD-Talkshow Das sind die Gäste bei „Maischberger“ am 10. Oktober 2023

Am Dienstag, 10. Oktober 2023 geht es um die Folgen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Triumph für die Union, Debakel für die Ampelparteien und die AfD im Höhenflug: Welche Konsequenzen haben die Wahlen in Bayern und Hessen für die Bundespolitik? Kann die CDU auch bei den kommenden Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung profitieren?