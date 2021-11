ARD-Sendung : Diese Gäste sind bei „Maischberger. Die Woche“ dabei

Moderatorin Sandra Maischberger begrüßt in ihrer Sendung jede Woche Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Foto: obs/ARD Das Erste

Köln TV-Moderatorin Sandra Maischberger liefert in ihrer Talkshow jede Woche einen Rückblick auf Politik und Gesellschaft. Hier listen wir immer kurz vor der Sendung auf, wer ihre Gäste sind und wann die Sendung ausgestrahlt wird.

Welche Themen standen in der vergangenen Woche im Fokus? Welche Ereignisse haben das Land beschäftigt? Und welche Stimmen haben die Debatten besonders geprägt? Darüber spricht Sandra Maischberger immer mittwochs mit Politiker, Wissenschaftlern, Journalisten und Verantwortlichen aus allen Gesellschaftsbereichen. Jede Woche stehen neue Fragen und Gäste im Vordergrund. Die Sendung wird in der Regel um 22.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Am Mittwoch, den 1. Dezember, soll unter anderem über die neue Coronavirus-Variante Omikron, eine mögliche Impfpflicht und die Pläne der Ampel-Koalition gesprochen werden. Die Redaktion hat dazu folgende Gäste eingeladen:

Infektionszahlen auf Rekordniveau und Sorgen wegen der neuen Corona-Variante Omikron: Deutschland befindet sich in der bisher dramatischsten Welle der Pandemie. Die Rufe nach schärferen Maßnahmen werden immer lauter. Hilft jetzt nur noch ein Lockdown oder sind die 2G-Regeln ausreichend? Fragen an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Joachim Gauck bezeichnet sich als „linken, liberalen Konservativen“ und scheute sich auch als Bundespräsident (2012-2017) nie davor, klar Stellung zu beziehen. Der 81-Jährige fordert unter anderem eine „wehrhafte und streitbare Demokratie“ und wirbt für mehr Toleranz – auch gegenüber umstrittenen, unangenehmen Positionen. Wie Joachim Gauck über Impfgegner denkt und was er von einer allgemeinen Impfplicht hält, erläutert er im Gespräch mit Sandra Maischberger.

Die Ampel-Koalition aus SPD, den Grünen und der FDP will laut Koalitionsvertrag „mehr Fortschritt wagen“. Wer profitiert von den Plänen der neuen Bundesregierung? Sind die Wahlversprechen finanzierbar? Es diskutieren, kommentieren und erklären die ARD-Moderatorin Anna Planken, die Wissenschaftsredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“ Christina Berndt und der Verleger von „The European“ Wolfram Weimer

