Bei Sandra Maischberger : Zwillingsschwester der toten Radfahrerin spricht über die „Letzte Generation“

Foto: Elena Eggert 11 Bilder Sie kleben sich fürs Klima fest

Köln Nach dem Tod ihrer Zwillingsschwester sieht Anja Umann eine Mitschuld bei den Klimaaktivisten von „Letzte Generation“. Bei „Maischberger“ erklärt sie, warum und hat eine Botschaft an die Protestler.

Noch immer sind die Todesumstände von Sandra Umann nicht ganz aufgeklärt. In der ARD-Talkshow „Maischberger“ äußert sich nun ihre Schwester Anja Umann und erhebt Vorwürfe gegen die Klimaaktivisten von der „Letzten Generation“. So sieht sie einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass ihre Schwester noch leben könnte, wenn der Rettungswagen nicht von den Protestlern blockiert gewesen wäre. „Viele Indizien weisen darauf hin, dass unter Umständen meine Schwester noch am Leben hätte sein können“, erklärt sie.

So wirft Umann der „Letzten Generation“ vor, mit ihren Protesten die Helfer zu gefährden und beruft sich in der Sendung auf offizielle Zahlen der Feuerwehr: Seit Juli 2022 gab es 18 Aktionen der Klimaprotestler, bei denen dreizehnmal Rettungskräfte verspätet am Ziel eingetroffen sein sollen. „Da ist der Fall meiner Schwester nur einer, der exemplarisch noch mal ganz stark verdeutlicht, was im schlimmsten Fall passieren kann – ist aber nicht der einzige“, so das Statement der Berlinerin.

Weiter richtet sie sich mit einer Botschaft direkt an die „Letzte Generation“: Sie sollten „überlegen, ob Hass, Wut und Zerstörung der richtige Weg ist zur Veränderung oder ob man in einem konstruktiven miteinander nicht mehr erreichen kann, um Probleme zu lösen.“ Zudem wünscht sie sich ein Umdenken bei den Protest-Aktionen. „Selbst handeln, aktiv was beitragen; versuchen, mit Lösungsansätzen zu überzeugen, statt mit blindem Protest“, erklärt sie.

Aber nicht nur bei den Protestlern, sondern auch in der Politik und Stadtverwaltung sieht sie eine Mitschuld. Die Straßen in Berlin seien für Radfahrer „lebensgefährlich“ und auch die Stelle, an der ihre Schwester verunglückt war, soll sich durch eine große Baustelle in einem unwegsamen Bereich für Radfahrer befunden haben. Auch hier wünscht sich Anja Umann einen „toleranteren, achtsameren Umgang miteinander“, um solche Unfälle künftig zu vermeiden.

(joko)