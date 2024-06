Interview bei „Maischberger“ Claus Kleber über Trumps „Mafiamethoden“

Im letzten Teil der Talkshow „Maischberger“ geht es am Dienstagabend um Donald Trump – und zunächst auf eine Zeitreise. Der Journalist Claus Kleber erzählt, wie er in den 1970er Jahren zum ersten Mal in die USA kam – „aus einem aufgeheizten Deutschland, wo alle politischen Debatten sehr stark Lagerdenken und Spaltung waren“. Daher habe er die amerikanische Art, Politik zu machen, damals als erfrischend empfunden: Dort hätten sich Menschen als lebenslange Anhänger der Demokraten bezeichnet und dennoch zweimal die Republikaner gewählt. Diese sportliche Leichtigkeit sei in den USA heute nicht mehr zu finden.