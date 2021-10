So war der „Tatort“ aus Frankfurt : Wenn Tränen „Augenpisse“ sind

Eine junge Autorin ist tot, in ihrem Roman scheint sich die Lösung für ihr Schicksal zu verbergen. Der Frankfurter Fall „Luna frisst oder stirbt“ ist besonders erzählt, weil die Annahmen der Ermittler immer in eigene Szene umgesetzt werden. Das einzig Ärgerliche: Kommissare lesen langsam.

Worum ging es? Luise Nathan (Jana McKinnon) ist mit ihrem Debütroman „Luna frisst oder stirbt“ ein Coup gelungen. Sie erzählt darin das Leben einer jungen Frau, die Luna heißt und die gegen die sozialen Ungerechtigkeiten ankämpft. Ihre Mutter macht mit Typen rum, der Kühlschrank ist leer, die Heizung kalt. Luise kleidet Lunas Leben in eine wilde, rohe, fantasievolle Sprache: Wenn sie „weinen“ sagen will, schreibt sie „es pisst aus meinen Augen“. Ihr Buch sei eine Kampfansage an die Verhältnisse, der Einzelne immer nur so stark wie das Netz, das einen auffange. Und wenn Luna am Abgrund stehe, stelle sie sich schon die Frage, ob sie springe. Doch dann wird Luise tot unter einer Brücke gefunden, und die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) fragen sich, ob Luise ihren Tod in dem Buch vorweggenommen hat. Und ist Luise eigentlich Luna? Ihr Leben ist aber ganz anders als das der Romanfigur: Sie lebt mit ihrer Mutter in einer großzügigen Altbauwohnung, doch der Kühlschrank ist auch leer. „Süß, mittel, scharf – von Senf kann man nicht leben“, heißt es in ihrem Buch. Die Autorin äußerte sich in TV-Beiträgen zur Authentizität von Luna, sie sagt nicht, wer Luna sei, wichtig sei nur, dass es sie gebe. In einem Sozialcafé hatte sich Luise mit Nellie Kunze (Lena Urzendowsky) angefreundet. Sie ist eine junge Frau aus schwierigen Verhältnissen, die sich selbst für Literatur interessiert.