„Wer als Letzter ertrinkt, hat gewonnen“ Luke Mockridge witzelt über Paralympics und erntet Kritik - auch Olympiasiegerin schaltet sich ein

Für Comedian Luke Mockridge sind die Paralympics eine Veranstaltung, über die er sich eher lustig macht als sie ernst zu nehmen. In einem am Freitagnachmittag veröffentlichten Video des Podcast „wir Deutschen“ ist Mockridge im Gespräch mit den beiden Gastgebern Nizar und Schayan. Die drei sprechen über die Paralympics. „Ich mache in allen Sportarten mit und gewinne, weil da ja nur so Leute sind, die so Hände haben“, sagt Comedian Nizar und simuliert mit einer Geste die Versteifung seiner Hände.