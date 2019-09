Nach Eklat in Sonntagssendung : Luke Mockridge äußert sich zu unlustigem „Fernsehgarten“-Auftritt im ZDF

Berlin Im ZDF spielte er vor Millionen „Fernsehgarten“-Zuschauern den Clown, machte Affengeräusche und Furzlaute. Jetzt hat sich Luke Mockridge nach dem umstrittenen Auftritt zu Wort gemeldet. Eine Einsicht zeigt der Künstler nicht.

Der Komiker Luke Mockridge (30) ist von dem Wirbel um seinen umstrittenen Auftritt im ZDF-„Fernsehgarten“ nach eigenen Worten überrascht worden. „Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam – das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: "Haben wir denn keine größeren Probleme?"“, sagte er in einem Interview, das Sat.1 am Dienstag veröffentlichte.