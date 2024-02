“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Sängerin Lucy Diakovska gewinnt das RTL-Dschungelcamp

Sie ist vielleicht kein Engel, nun aber eine Königin: Sängerin Lucy Diakovska von der Pop-Band No Angels („Daylight In Your Eyes“) hat das RTL-Dschungelcamp gewonnen. Die 47-Jährige erhielt in der Nacht die meisten Zuschauerstimmen im Finale der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Ihre beiden letzten Konkurrenten - die Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (27) und der Influencer Twenty4Tim (23) - hatten das Nachsehen. Diakovska, die alle eigentlich nur mit ihrem Vornamen Lucy ansprechen, darf sich fortan Dschungelkönigin nennen. Nebenbei gewann sie auch noch ein Preisgeld von 100.000 Euro.