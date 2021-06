Lucas Vogelsang bei „Lanz“ : „Gute Symbolpolitik, schlechte Symbolpolitik“

Fußballexperte Lucas Vogelsang bei „Markus Lanz“ am 16.6.2021. Foto: ZDF

Buhrufe gegen kniende Spieler, ein aus dem Stadionhimmel abstürzender Greenpeace-Aktivist, Ronaldos Coca-Cola-Stichelei: Politische Auftritte bei der Fußball-EM sind ein Talk-Thema bei „Markus Lanz“.

Am Mittwochabend hatte die Talkshow „Markus Lanz“ mehrere Themen. Wir haben uns auf den Gesprächsteil über politische Gesten beim Auftakt der Fußball-Europameisterschaft konzentriert.

Lucas Vogelsang ist gleich am Beginn der Sendung an der Reihe, und er schmunzelt über Markus Lanz‘ Einführung. Der Moderator hat die aufsehenerregenden Szenen der EM aufgezählt, die mit dem Sport nichts zu tun haben. So stellt Vogelsang als Erstes fest: Eingeladen sei er als Fußballspezialist, aber „man kommt bei diesem Turnier direkt als politischer Korrespondent aus einem Land, das sich Fußball nennt.“