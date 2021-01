Dschungelcamp 2022 : Lucas Cordalis tritt in Fußstapfen des ersten „Dschungelkönigs“ Costa Cordalis

Lucas Cordalis tritt in Fußstapfen des ersten „Dschungelkönigs“ Costa Cordalis

Hürth 18 Jahre nach dem Sieg von Costa Cordalis will dessen Sohn Lucas 2022 ins RTL-Dschungelcamp ziehen. Dort war schon seine halbe Familie. Nur Lucas hatte bislang abgelehnt - aus Respekt vor seinem Vater, sagt er.

Wie der Vater, so der Sohn: Der Sänger Lucas Cordalis (53) seinem Vater Costa folgen und im kommenden Jahr bei der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ mitmachen. „2022 werde ich gemeinsam mit euch nach Australien fahren und ins Dschungelcamp gehen“, sagte er am Mittwochabend in der Dschungelcamp-Ersatzshow. Sein 2019 gestorbener Vater Costa Cordalis („Anita“) hatte 2004 als erster RTL-Dschungelkönig Fernsehgeschichte geschrieben.