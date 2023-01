Dschungelcamp-Kandidat 2023 Das ist Lucas Cordalis

Lucas Cordalis freut sich auf das Dschungelcamp und hofft, dass es 2023 endlich mit der Teilnahme klappt. „Alle guten Dinge sind 3. Es ist mein dritter Anlauf. Dieses Mal spüre ich tief in mir drin: Es wird klappen!“, so der Sänger. Und er ergänzt: „Ich freue mich unglaublich, dass es wieder in Australien ist. Dass ich wirklich dort bin, wo mein Vater war – wo mein Vater der erste Dschungelkönig geworden ist.“ Vater Costa hatte 2004 die erste Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ gewonnen. Jenny Frankhauser, Daniela Katzenbergers jüngere Schwester, schnappte sich 2018 die Dschungelkrone. Ob es Lucas Cordalis gelingt, in diese großen Fußstapfen zu treten, zeigt sich am 13. Januar 2023.