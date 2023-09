Nach zwei Jahren Pause Die beliebte Dating-Show „Love Island“ ist zurück

Was macht der gebürtigen Niederländerin Meis, die von 2005 bis 2013 mit dem früheren HSV-Star Rafael van der Vaart (40) verheiratet war und in diesem Jahr ihr zweites Ehe-Aus bekannt gegeben hat, bei ihrer Arbeit für das Format eigentlich am allermeisten Spaß? „Mir persönlich gefällt vor allem, vor Ort ein kleines Teil zu sein in einem Riesenteam“, frohlockt die Medienfrau. „Alles kommt zusammen in dem Moment, in dem man in die Villa reinmarschiert – der glamouröse, tolle Auftritt, bei dem sich alles um Flirten und Liebe dreht.“