Singles auf Partnersuche : Neue Staffel von „Love Island“ startet am 9. September

Auf einer solchen Insel sollen die Singles ihren zukünftigen Partner finden. Foto: dpa/Robin Utrecht

München Die Regel lautet: Wer Single bleibt, muss die Insel verlassen. Und das will bei „Love Island“ eigentlich niemand. Am 9. September geht die RTL II-Dating-Show in die dritte Runde.

Die dritte Staffel der Dating-Show „Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe“ startet am 9. September. Durch die Dating-Show führt erneut Moderatorin Jana Ina Zarrella. Diesmal haben die Singles vier Wochen Zeit, einen Partner zu suchen, wie RTL II am Donnerstag in München mitteilte. Die neue Staffel läuft damit bis zum 7. Oktober, jeweils montags um 20.15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22.15 Uhr.

In der Dating-Show treffen sich Singles zusammen mit der Moderatorin auf einer Insel, wo sie in einer Villa wohnen. Partner, die sich gefunden haben, sind allerdings etlichen Störfaktoren ausgesetzt. Und die Regel lautet: „Wer Single bleibt, läuft Gefahr, die Insel verlassen zu müssen.“ Premiere hatte „Love Island“ im September 2017, Staffel zwei startete im Jahr darauf.

Die Show hatte nach Senderangaben in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von im Durchschnitt 9,3 Prozent und von 18,3 Prozent bei den 14- bis 29-Jährigen.

(zim/dpa)