Love Island 2022 : Das sind die Gewinner der Frühlingsstaffel

Düsseldorf Das Finale der diesjährigen Frühlingsstaffel von „Love Island“ ist entschieden. Welches Paar konnte sich am Ende die Gunst der Zuschauer sichern und das Voting für sich entscheiden? Ein Überblick.

Am 11. April 2022 kürte Sylvie Meis die Sieger der Frühjahrsstaffel im großen Finale von „Love Island“. Jennifer und Nico, Leonie und Léon oder Cindy und Mark - welches Couple hat die Herzen der Zuschauer am meisten berührt? Das Ergebnis aus dem Finalvoting in der "Love Island"-App entschied, welche beiden Islander als Gewinner die Villa verlassen konnten. Aber vorher zog noch mal ein Islander in die Villa ein: Adriano war zurück und überraschte seine ehemaligen Mitstreiter mit seinem Auftritt. Dann überreichte er Moderatorin Sylvie Meis die Voting-Ergebnisse der Zuschauer. Das waren die Finalisten:

Das Paar, welches von den Zuschauern zum Gewinner-Team gekürt wurde waren am Schluss Jennifer und Nico. Danach wurden die beiden Sieger noch ein letztes Mal vor die Wahl gestellt: Geld oder Liebe? Jeder zog einen Umschlag, Jennifer erwischte den Umschlag mit dem Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Nun durfte sie entscheiden, ob sie das Geld mit Nico teilen möchte. Für Jennifer eine klare Angelegenheit. „Die Liebe gewinnt immer“, so die 23-Jährige und fügte an: „Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen.“ Somit teilt sie das Geld mit Nico und die beiden schauen in eine rosige Zukunft.