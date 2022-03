Der 26-jährige Nico kommt aus dem Saarland und ist Vertriebler in der Telekommunikationsbranche. Er lernt gerne neue Leute kennen, ist gerne in der Sonne und setzt große Hoffnungen in die Kuppelshow. „Ich will im besten Fall raus aus dem Saarland. Wenn das klappt, die Dame am besten sowieso schon in einer Großstadt wohnt und wenn die Chemie passt, dann würde es mich auch nicht daran hindern zu ihr zu ziehen.“ Der Sonnenhungrige hofft im besten Fall auf „die Eine“ in der Show zu treffen, mit der auch nach der Zeit in der Villa zusammen planen kann.