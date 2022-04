RTL2-Kuppelshow : Alle wichtigen Infos zu „Love Island“ 2022 auf einen Blick

Düsseldorf Die neue Staffel der Kuppelshow „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft im Frühjahr 2022 an. Hier finden Sie alles rund um die siebte Staffel der Kuppelshow: Wann läuft „Love Island“? Wo kann ich die Show im TV und Stream sehen? Und wer sind die Islander?

Wie funktioniert die RTL2-Show „Love Island“?

Das Konzept von „Love Island“: Singles wohnen gemeinsam in einer Villa und müssen nach Sympathie Pärchen bilden. In einer Paarungszeremonie entstehen regelmäßig neue „Couples“ - neue Kandidaten kommen, alte müssen die Show verlassen. Dazwischen gibt es allerlei nicht jugendfreie Spiele. Gewinner ist, wer es als Paar bis ans Ende der Show schafft. Der Gewinn für das Siegerpaar beträgt 50.000 Euro.

Wann startet „Love Island“ 2022?

Wo läuft „Love Island“ 2022 im TV und Stream?

Welche Kandidatinnen und Kandidaten machen in der siebten Staffel von „Love Island“ 2022 mit?

Wo steht die „Love Island“ Villa?

„Love Island“ fand letztes Jahr auf Teneriffa statt. Auch in der siebten Staffel wohnen die Kandidatinnen und Kandidaten wieder in einer Villa auf der kanarischen Insel. Die sechste Staffel fand im Sommer 2021 auf Mallorca statt.

Wer moderiert „Love Island“ 2022?

Wer sind die Gewinner der letzten Staffeln von „Love Island“?

Die erste Staffel konnten Elena Miras und Jan Sokolowsky gewinnen. In der zweiten Staffel wurden Tracy Candela und Marcellino "Lino" Kremers das "Love Island"-Traumpaar. In der dritten Staffel setzten sich Vivien und Sidney gegen Samira und Yasin durch und durften die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. In der vierten Staffel wurden Tim und Melina das Traum-Couple und gewannen 50.000 Euro. Die fünfte Staffel haben Bianca und Paco gewonnen. In der sechsten Staffel gingen Isabell und Robin als Sieger hervor.