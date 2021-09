RTL2-Kuppelshow : Alle wichtigen Infos zu „Love Island“ auf einen Blick

Düsseldorf „Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“ läuft 2021 sogar zwei Mal. Hier finden Sie alles rund um die sechste Staffel der Kuppelshow: Wer sind die Kandidaten? Wann läuft „Love Island“? Wo kann ich die Show im TV und Stream sehen?

Wie funktioniert die RTL2-Show „Love Island“?

Das Konzept von „Love Island“: Singles wohnen gemeinsam in einer Villa und müssen nach Sympathie Pärchen bilden. In einer Paarungszeremonie entstehen regelmäßig neue „Couples“ - neue Kandidaten kommen, alte müssen die Show verlassen. Dazwischen gibt es allerlei nicht jugendfreie Spiele. Gewinner ist, wer es als Paar bis ans Ende der Show schafft. Der Gewinn für das Siegerpaar beträgt 50.000 Euro.

Wann startet „Love Island“ 2021?

Die erste Folge von „Love Island“ startet am 30. August um 20.15 Uhr. Anschließend, also ab dem 31. August läuft die Sendung täglich außer samstags, immer ab 22.15 Uhr.

Wo läuft „Love Island“ 2021 im TV und Stream?

„Love Island“ ist eine Show von RTL2, alle Folgen sind im Fernsehen dort zu sehen. Außerdem läuft parallel ein Livestream bei TV Now. Bei TV Now können zudem ganze Folgen in der Mediathek angesehen werden.