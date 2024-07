Entscheidung zu ARD-Talkshows gefallen Klamroth darf mit „Hart aber fair“ weitermachen

Alle drei Sendungen, „Caren Miosga“, „hart aber fair“ und „Maischberger“, hätten inhaltlich überzeugen können und seien vom Publikum gut angenommen worden, teilte die ARD am Mittwoch mit. Alle Talksendungen hätten sich zudem sowohl in den Marktanteilen als auch in der Sehbeteiligung steigern können.