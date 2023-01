ARD-Politsendung Louis Klamroth erstmals Moderator bei „hart aber fair“ - die Reaktionen im Netz

Der erste Auftritt von Louis Klamroth als neuer Moderator der ARD-Talkshow „hart aber hair“ ist kein Quotenhit gewesen. 2,42 Millionen Zuschauer (9,0 Prozent) schalteten am Montagabend ab 21.00 Uhr Klamroths Einstand im Ersten ein. Das entspricht in etwa der Durchschnittsquote der Polit-Talkshow im Jahr 2022. Oft haben erste und letzte Auftritte von Talk-Moderatoren eine Magnetwirkung. So hatten Mitte November 3,59 Millionen (13,7 Prozent) die letzte Ausgabe von Klamroths Nachfolger Frank Plasberg gesehen.