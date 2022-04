Mirco Nontschews letzter Auftritt : Das passiert in den ersten zehn Minuten der dritten „LOL“-Staffel

Die dritte „LOL“-Staffel beginnt am 14. April. Bis dahin können sich die Fans der Serie jedoch bereits den Einzug der neuen Kandidaten online anschauen. Foto: dpa/Frank Zauritz

Düsseldorf Die erfolgreiche Amazon-Prime-Serie „Last One Laughing“ geht ab dem 14. April in die dritte Runde. Der verstorbene Mirco Nontschew stellte in der Show nochmal sein Können unter Beweis. Einen ersten Ausschnitt vom Einzug der Kandidaten gibt es schon jetzt zu sehen.

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Donnerstag, 14. April, startet die dritte Staffel von „Last One Laughing“ auf Amazon Prime. Dabei werden zehn Comedians für sechs Stunden in einen Raum gesperrt. Währenddessen versuchen sie, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Doch: Wer lacht, fliegt raus, spätestens beim zweiten Mal. Auch Grinsen oder Schmunzeln ist nicht erlaubt. Keine leichte Aufgabe in Anbetracht der Kandidaten: Neben Wiederholungstätern wie Anke Engelke, Carolin Kebekus und Mirco Nontschew nehmen Abdelkarim, Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Hazel Brugger, Michelle Hunziker, Olaf Schubert und Palina Rojinski an der dritten Staffel teil. Für Comedian Mirco Nontschew war es jedoch der letzte Auftritt. Er wurde im vergangenen Dezember nach Abschluss der Dreharbeiten tot in seiner Wohnung aufgefunden. In der dritten „LOL“-Staffel ist er ein letztes Mal in Aktion zu sehen: pfeifend, singend, lachend.

Das erste Aufeinandertreffen der Comedians können sich die Fans bereits jetzt schon ansehen. Das zehnminütige Video zeigt den Einzug der Kandidaten. Besonders gefürchtet: Mirco Nontschew. Kommentare wie „Oh nein“ sind von den bereits Anwesenden zu hören, als Nontschew aus dem Aufzug steigt. Vor allem Christoph Maria Herbst graut es vor diesem Konkurrenten: „Was der da veranstaltet mit seinen Augen und all dem anderen, was er da in seinem Gesicht hat, das ist schon ein eigener chinesischer Staatszirkus. Nur in einem Gesicht“, fasst er zusammen. Seine Befürchtungen scheinen berechtigt, denn Nontschew sei im „Kampfmodus“, wie er selbst bei seinem Einzug sagt.

Doch auch die weiteren Konkurrenten werden mit positivem Entsetzen empfangen. Nachdem Showmaster Michael „Bully“ Herbig seine Gäste begrüßt und nochmal mit den Regeln vertraut gemacht hat, wird es ernst – die Show beginnt. Die können sich die Fans der Serie dann in wenigen Tagen auf Amazon Prime ansehen.

