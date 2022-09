Amazon Original : Diese Comedians sind bei der vierten Staffel von „LOL“ dabei

Berlin Wer lacht, fliegt raus: Das ist das Prinzip der Comedyshow „Last One Laughing“. Jetzt steht der Cast für die neuen Folgen fest. Kurt Krömer und Hazel Brugger sind wieder dabei. Es gibt aber auch viele neue Gesichter.

Für die vierte Staffel der beliebten Streaming-Show „LOL: Last One Laughing“ stehen jetzt die ersten Namen fest. Bei der Comedy-Sendung sind nächstes Mal unter anderem Martina Hill, Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Jan van Weyde, Elton und Kurt Krömer dabei. Das kündigte am Montag der Amazon-Dienst Prime Video an. Die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Show startet im April 2023 in den vierten Durchgang.