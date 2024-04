Comedy-Format auf Amazon Video Prime „Tagesschau“-Sprecherin Daubner hat Auftritt zum „LOL“-Finale

In ungewöhnlichem Setting hat „Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner Nachrichten vorgelesen. Ihr Kopf ragte aus einer Art Puppenkisten-Theater - sie machte in der aktuellen Staffel der von Michael „Bully“ Herbig präsentierten Komik-Serie „LOL“ mit. Der Streaming-Dienst Prime Video von Amazon veröffentlichte Folge 5 mit Daubner am Donnerstag. In der Serie „Last One Laughing“ geht es darum, dass bekannte Komiker und Schauspieler mehrere Stunden zusammen in einem Studio verbringen und sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen. Wer den Gags widersteht, gewinnt. Die Show gibt es auch in anderen Ländern.