Model bei „Let’s Dance“ : Loiza Lamers will Tanzen und die deutsche Sprache lernen

Köln Die Gewinnerin von „Hollands Next Topmodel“ will nun „Dancing Star“ 2020 werden: Loiza Lamers siegte vor fünf Jahren und startete ihre erfolgreiche Karriere. Ihre Lebensgeschichte ist beeindruckend.

Auf die Welt kam Lamers nämlich als Junge, merkte schnell, dass sie sich in dem Körper nicht wohl fühlte. Sie ließ sich zu einer Frau umoperieren. 2015 dann ihr Durchbruch als Frau. Die in Driel geborene Lamers gewann die Castingshow „Hollands Next Topmodel“. Erst spät im Wettbewerb offenbarte sie ihre Transsexualität, nachdem schon im Internet Gerüchte über eine mögliche Transsexualität gestreut worden waren. Sie kam dem Netz zuvor, offenbarte sich. Und erntete dadurch eine ganze Menge Sympathien. Durch den Gewinn der Sendung öffneten sich weitere Türen für sie. So modelte sie für Hunkemöller und H&M.