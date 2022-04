Konzert aus einem ukrainischen Bunker – 20. April 2022

Ihre erste Ausgabe im Jahr 2022 widmeten Joko und Klaas der Band „Selo i Ludy“, die über ihr Leben in Kharkiv berichtet, das von dem Krieg in der Ukraine betroffen ist. In einem Bunker spielten die Musiker rund um den Frontmann Alex mehrere Songs wie „It's My Life“ von Bon Jovi oder „Du hast“ von Rammstein. Weil der Drummer mit seiner Frau geflohen ist, spielte die Band zu einem Schlagzeug-Playback. Man hoffe, so die Musiker, dass er zurückkomme, wenn der Krieg vorbei sei. „Wenn wir gewonnen haben. Denn das ist die einzige Option.“ Zum Abschluss richtete sich die Band noch einmal direkt an das deutsche TV-Publikum: „Wir geben unser Bestes, die Grenzen der zivilisierten Welt zu schützen. Und unser Land. Ich verspreche euch Deutschen, dass wir eines Tages zu euch kommen und unsere Musik dort live spielen. Bitte verlasst euch darauf."