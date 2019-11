Nach dem Serien-Ende : Requisiten aus der „Lindenstraße“ bald im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen

Bonn/Speyer Kulissen und Requisiten der „Lindenstraße“ sollen in verschiedenen Museen ausgestellt werden. Das Restaurant „Akropolis“ und das „Café Bayer“ wandern ins Technik-Museum Speyer, die Bushaltestelle und die Küche von Helga Beimer werden in Bonn ausgestellt.

Der WDR informierte am Montag über die Pläne, Kulissen und Requisiten aus der 1985 gestarteten Kult-Serie an Museen zu geben. Auch die Deutsche Kinemathek in Berlin wird den Angaben zufolge verschiedene Requisiten ausstellen, etwa die Speisekarten des „Akropolis“ sowie die Bademäntel von Helga Beimer und Anna Ziegler. Die Kinemathek nimmt für die neue „Sammlung Lindenstraße“ zudem 373 Folgen der Serie dauerhaft in ihren Bestand auf. Die Sammlung soll am Donnerstag eröffnet werden.