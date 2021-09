Start der Sendung am 13. September : Zervakis und Opdenhövel verraten, welche Themen sie emotionalisieren

Die Moderatorin Linda Zervakis und der Moderator Matthias Opdenhövel stehen in dem Studio. Foto: dpa/Felix Hörhager

Unterföhring Vor dem Start ihrer neuen gemeinsamen ProSieben-Sendung verraten die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, welche Themen sie persönlich emotional berühren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zervakis sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie finde es in einer Magazinsendung durchaus legitim, wenn Zuschauer bei manchen Themen merkten, dass die Moderatorin oder der Moderator angefasst sei. „Gerade wenn ich an Bilder zurückdenke, wie die der Flutkatastrophe, Corona oder auch die Ereignisse in Afghanistan.“

Kollege Opdenhövel sagte: „Beim Thema Studium werde ich aktuell sehr emotional. Warum ist es Studierenden immer noch nicht möglich, an die Campusse zurückzukehren? Also die meisten Unis haben nach wie vor 90 bis 100 Prozent Distanzvorlesungen. Ich frag' mich warum. Schule ist doch auch möglich - mit gewissen Auflagen. Man stiehlt so vielen Studentinnen und Studenten seit anderthalb Jahren wichtige Lebenserfahrungen. Und das ärgert mich.“

Lesen Sie auch Immer montags zur Primetime : So sieht das neue ProSieben-Magazin mit Zervakis und Opdenhövel aus

An diesem Montag (13. September, 20.15 Uhr) startet bei ProSieben das Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“. Es soll nun immer zu Wochenbeginn rund 120 Minuten lang zu sehen sein. In der Sendung, die in einem Studio auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring bei München produziert wird, soll es vielfach um Geschichten hinter den Nachrichten gehen. In der ersten Ausgabe sind Themen wie der Kampf von Opfern um einen Neustart nach der Flut angekündigt. Außerdem sollen Wähler und Spitzenpolitiker ins Gespräch kommen. Zu Gast ist der britische Sänger James Blunt (47), der über seine Musik und selbst gebrautes Bier rede, hieß es.

(zim/dpa)