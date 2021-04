„Bleiben Sie gesund!“ : Linda Zervakis spricht letzte „Tagesschau“

Hamburg Die Hamburgerin Linda Zervakis hat am Montagabend in der ARD-„Tagesschau“ zum letzten Mal die aktuellen Nachrichten präsentiert. Zervakis arbeitete nach „Tagesschau“-Angaben seit 2006 bei ARD-aktuell.

„Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund“, sagte sie am Ende der 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichtensendung. Die wichtigsten Nachrichten ihres letzten Tages drehten sich um den Impfgipfel, Militärausgaben und das Gedenken an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 35 Jahren. Die 45-Jährige verlässt das Team auf eigenen Wunsch, um sich beruflich zu verändern. Konkrete Pläne gab sie bislang nicht bekannt.