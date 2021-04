Nach acht Jahren : Linda Zervakis hört als „Tagesschau“-Sprecherin auf

Hamburg Sie ist eines der bekanntesten TV-Nachrichtengesichter in Deutschland. Nach mehreren Jahren wird Linda Zervakis bald zum letzten Mal in der „Tagesschau“ zu sehen sein.

Linda Zervakis hört als „Tagesschau“-Sprecherin auf. Das bestätigte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am 26. April werde sie zum letzten Mal die 20-Uhr-Ausgabe der „Tagesschau“ präsentieren.

Die 45 Jahre alte Hamburgerin war in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten TV-Nachrichtengesichter in Deutschland geworden. Seit acht Jahren präsentiert sie die 20-Uhr-„Tagesschau“.

Die 45-Jährige hatte abseits ihres Jobs für die quotenstärkste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, die bei ARD-aktuell auf dem NDR-Gelände in Hamburg ebenso wie die „Tagesthemen“ produziert wird, zuletzt verstärkt auch andere Projekte angeschoben. Im vergangenen Jahr startete sie einen Podcast auf Spotify, in dem sie Promis interviewt, die einen Migrationshintergrund haben. Die gebürtige Hamburgerin Zervakis hat selbst griechische Wurzeln. Sie schrieb zudem Bücher, so brachte sie 2020 den Bestseller „Etsikietsi. Auf der Suche nach meinen Wurzeln“ heraus.