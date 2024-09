Zwei Stars von damals mit dabei ARD legt Kult-Serie neu auf – Kreuzberg hat wieder einen Liebling

Die neue Chefin Jahnka würde Lisa am liebsten sofort in die Wüste schicken. Kann sie aber nicht. Denn Trickser Liebling senior hat in Paragraf 12.1 des Partnergesellschaftsvertrages seinen Familienangehörigen einen Platz in der Kanzlei gesichert - und seiner damals elf Jahre alten Enkelin prophezeit, dass sie in seine Fußstapfen treten wird.