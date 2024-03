„Let’s-Dance“-Stars aus Düsseldorf Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden

Am Donnerstagmorgen folgte dann die Nachricht, auf die viele Fans des Traumpaares schon lange gewartet haben: Wie RTL bekanntgab, wird Valentin am Freitagabend nicht mit seiner Tanzpartnerin Ann-Kathrin Bendixen bei Let’s-Dance an den Start gehen können. Lusin wird in der Liveshow durch Profi-Kollegen Mika Tatarkin ersetzt. Nicht nur die Fans glauben, den Grund für Valentins Ausfall zu kennen.