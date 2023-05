Finale bei „Let’s Dance“ Die Selbstermächtigung der Anna Ermakova

Bisher hat Anna Ermakova Deutschland daher gemieden. Erst eine Talent-Show bot ihr die Chance, hinter dem grellen Bild hervorzutanzen und etwas von sich selbst zu zeigen. Das war Selbstermächtigung live auf einer Fernseh-Bühne. „Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde“, sagte Ermakova sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch. Die größte Herausforderung sei für sie gewesen, sich auf dem Tanzparkett „emotional zu öffnen“. Sie hat also eine Kunstform genutzt, um sich gegenüber einem Publikum auszudrücken, das ihr gegenüber etwas gutzumachen hatte. Das den kalten Blick der Voyeure austauschen musste gegen den teilnehmenden eines Publikums. Das ist in einer kommerziellen Talente-Show geglückt, auch weil Ermakova sich nicht als „Tochter von...“ vermarkten lassen wollte. Keine rührenden Interviews mit dem reuigen Vater Boris Becker, keine schmalzigen Familienzusammenführungen. Stattdessen soll Ermakova in ihrem Vertrag mit RTL festgeschrieben haben, dass der Name Boris Becker während der Live-Shows nicht fällt. Ermakova kann nicht leugnen, woher sie kommt. Und natürlich hat es ihr erhöhte Aufmerksamkeit verschafft auch gegenüber den Tanzkonkurrenten. Und Aufmerksamkeit ist im Show-Geschäft per se ein Vorteil. Laut Medienberichten soll sie dafür auch eine hohe Gage herausverhandelt haben. Aber dann hat sie sich aufs Tanzen konzentriert. Und nur darum konnte sie die Siegerin Anna Ermakova werden, eine junge Frau, deren Namen man jetzt auch ohne Zusatz kennt.