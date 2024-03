„Let’s Dance“-Profis Renata und Valentin Lusin überglücklich – so anstrengend war die Geburt ihrer Tochter Stella

Müde, aber glücklich: Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Stella am Donnerstag sind die „Let’s Dance“-Stars Renata und Valentin Lusin aus Düsseldorf wieder zu Hause und genießen ihr neues Familienglück daheim. Am Samstag postete das Paar ein Video auf Instagram. „So sehen die glücklichsten Eltern der Welt aus, wir sind aus dem Krankenhaus raus“, sagten die beiden im Video. Großer Dank ging an das Team des Krankenhauses in Kaiserwerth: „Wir werden mit unserem zweiten Kind auf jeden Fall hier auch irgendwann entbinden“